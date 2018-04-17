13:16 17.04.2018 | Политика | Новости
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В Армении оппозиция объявила начало "бархатной революции" - ВИДЕО

Во вторник, 17 апреля, во время протестов в Армении оппозиция объявила о начале так называемой "бархатной революции" по всей стране.

В Армении оппозиция объявила начало

Как заявил на митинге в Ереване депутат парламента страны, оппозиционный лидер Никол Пашинян, утром полиция вручила ему уведомление с требованием прекратить протесты. Однако он разорвал документ и скрылся от полицейских.

Он также сообщил, что тысячи людей поддержали акции протесты в Гюмри, а в Иджеване, Ванадзоре, Капане и Мецаморе начались забастовки.

В Армении установилась революционная ситуация, и сейчас здесь я заявляю о старте демократической, ненасильственной, "бархатной революции", - отметил Пашинян, добавив, что участники протестов в Ереване пройдут маршем и намерены парализовать деятельность органов государственной власти.

Там, где удастся войти, войдем и проведем сидячие акции протеста. Где не удастся, будем сидеть перед зданиями, не позволяя никому войти в здание, а выйти при условии присоединения к митингу, - заявил оппозиционер, призвав сторонников присоединиться к акциям по всей стране.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Армении во вторник утром, 17 апреля, началось специальное заседание парламента, во время которого депутаты должны избрать премьер-министра. При этом в здании Национального Собрания предприняты беспрецедентные меры безопасности. Все депутаты перед входом в зал заседаний проходят через рамку металлоискателей.


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