Полиция Армении готова применить спецсредства для разгона митинга

При этом в полиции предупредили участников акций протестов возможности применения средств для разгона акции. Как заявили во вторник, 17 апреля в полиции, правоохранители приняли решение на основании статьи о прекращении собрания закона "О свободе собраний" прекратить митинг и призвала организатора акции выполнить требование, о чем были уведомлены участники митинга.

В полиции также пояснили, что согласно этой статьи закона в случае отсутствия руководителя сборов или невыполнения руководителем собрания требования полиции, полиция имеет полномочия разогнать митинг с применением специальных средств, предусмотренных законом "О полиции".

Вместе с тем лидер движения протестов, депутат парламента Армении Никол Пашинян заявил, что задержание людей ничего не меняет. Мы продолжаем нашу тактику, хаотично передвигаемся и перекрываем улицы, - сказал Пашинян журналистам.

Напомним, как собщал УРА-Информ, в столице Армении в понедельник, 16 апреля, начались массовые акции протеста против выдвижения кандидатуры экс-президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Накануне полиция применяла слезоточивый газ.