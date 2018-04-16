08:15 16.04.2018 | Политика | Новости
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Макрон заверил, что мощности по производству химоружия в Сирии уничтожены

Во время последнего удара по Сирии были уничтожены мощности для производства химического оружия.

Макрон заверил, что мощности по производству химоружия в Сирии уничтожены

Удары, нанесенные Соединенными Штатами Америки, Британией и Францией по химическим объектам в Сирии были легитимными и успешными. Благодаря такому удару резолюции Совета безопасности Организации объединенных наций перестали быть не исполняемыми.

Об этом в воскресенье вечером, 15 апреля, в интервью телеканалу BFM TV заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. При этом он заверил, что президент США Дональд Трамп изменил свое мнение по вопросу вывода войск из Сирии после разговора накануне удара.

По его словам, переубедить Трампа удалось во время телефонного разговора. Мы убедили его, что необходимо оставить войска там, - сказал Макрон, добавив, что убедил Трамп также ограничиться ударами только по химическим объектам Сирии.

Напомним, США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии 14 апреля. Позже посол США в ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты не выведут свои войска из Сирии, пока не достигнут своих целей.

Как сообщал УРА-Информ, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут объединить свои усилия в противостоянии режиму Башара Ассда. Оба лидера солидарны в том, что войну в Сирии нужно заканчивать, все конфликтующие стороны обязаны сесть за стол переговоров, где посредниками будут выступать второстепенные участники конфликта.


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