Аваков настаивает на принятии закона "о коллаборантах"

Как заявил он в интервью "Украинской правде", такое решение касается обычного человека, который вынужденного жить и работать на оккупированных территориях.

Главы МВД предлагает определить степень "сотрудничества" граждан с оккупационными "властями".

Ведь это важный вопрос, он касается уровня компромисса внутри общества.

"Но закон "о коллаборантах" - обязателен, потому что нужно определить статус каждого человека", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №8265 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины".