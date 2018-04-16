12:19 16.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Аваков настаивает на принятии закона "о коллаборантах"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не исключает, что Украине придется принять закон "о коллаборантах".

Аваков настаивает на принятии закона

Как заявил он в интервью "Украинской правде", такое решение касается обычного человека, который вынужденного жить и работать на оккупированных территориях.

Главы МВД предлагает определить степень "сотрудничества" граждан с оккупационными "властями".

Ведь это важный вопрос, он касается уровня компромисса внутри общества.

"Но закон "о коллаборантах" - обязателен, потому что нужно определить статус каждого человека", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №8265 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины".


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