Макрон призывает Эрдогана стать союзниками в Сирии

Оба лидера солидарны в том, что войну в Сирии нужно заканчивать, все конфликтующие стороны обязаны сесть за стол переговоров, где посредниками будут выступать второстепенные участники конфликта. Макрон поблагодарил Эрдогана за его заявления в Турции о поддержке операции, проведенной Францией, Великобританией и Соединенными Штатами в Сирии.

В свою очередь, Эрдоган настоял на продолжении операции по ликвидации всех источников сирийского химического оружия. Необходимо бороться безнаказанностью применения химического оружия против гражданского населения, отмечает турецкий лидер. Макрон сделал реверанс в сторону Анкары, предложив "возможный союз" для усиления борьбы с САА.

Как сообщалось в "УРА-Информ", правительство Германии поддерживает действия США, Великобритании и Франции, однако вмешивать в конфликт Берлин не собирается.