13:32 15.04.2018 | Политика | Новости
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Макрон призывает Эрдогана стать союзниками в Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут объединить свои усилия в противостоянии режиму Башара Ассда. Об этом передает пресс-служба Елисейского дворца.

Макрон призывает Эрдогана стать союзниками в Сирии

Оба лидера солидарны в том, что войну в Сирии нужно заканчивать, все конфликтующие стороны обязаны сесть за стол переговоров, где посредниками будут выступать второстепенные участники конфликта. Макрон поблагодарил Эрдогана за его заявления в Турции о поддержке операции, проведенной Францией, Великобританией и Соединенными Штатами в Сирии.

В свою очередь, Эрдоган настоял на продолжении операции по ликвидации всех источников сирийского химического оружия. Необходимо бороться безнаказанностью применения химического оружия против гражданского населения, отмечает турецкий лидер. Макрон сделал реверанс в сторону Анкары, предложив "возможный союз" для усиления борьбы с САА.

Как сообщалось в "УРА-Информ", правительство Германии поддерживает действия США, Великобритании и Франции, однако вмешивать в конфликт Берлин не собирается.


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