НАТО созывает экстренное заседание иностранных послов

Послы соберутся для обсуждения и согласование дальнейших действий США, Великобритании и Франции в решении сирийского конфликта. Стороны планируют обсудить возможности сирийской армии к нанесению ответного удара на действия союзников.

Кроме того, состоится отдельный диалог с представителями Ирана и России, которые продолжают оказывать помощь диктаторскому режиму Башара Ассада.

Напомним, что за прошедшие сутки ракеты типа "Томагавк" были выпущены по научно-исследовательскому центру в Дамаске, где проводились эксперименты с использованием химического оружия. Еще один удар был нанесен по городу Хомс, где предположительно располагалась база с химическими бомбами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Дональд Туск считает ракетные удары по Сирии справедливым ответом Ассаду.