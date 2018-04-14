15:46 14.04.2018 | Политика | Новости
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НАТО созывает экстренное заседание иностранных послов

Сегодня, 14 апреля прошло внеочередное заседание членов военное Альянса по вопросу дальнейших действий в Сирии. Об этом передает Reuters.

НАТО созывает экстренное заседание иностранных послов

Послы соберутся для обсуждения и согласование дальнейших действий США, Великобритании и Франции в решении сирийского конфликта. Стороны планируют обсудить возможности сирийской армии к нанесению ответного удара на действия союзников. 

Кроме того, состоится отдельный диалог с представителями Ирана и России, которые продолжают оказывать помощь диктаторскому режиму Башара Ассада. 

Напомним, что за прошедшие сутки ракеты типа "Томагавк" были выпущены по научно-исследовательскому центру в Дамаске, где проводились эксперименты с использованием химического оружия. Еще один удар был нанесен по городу Хомс, где предположительно располагалась база с химическими бомбами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Дональд Туск считает ракетные удары по Сирии справедливым ответом Ассаду.


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