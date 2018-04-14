ЕС готово усилить санкционное давление на Дамаск

По словам высокого представителя ЕС из иностранных дел и политики безопасности Федерики Могерини, необходимо ввести новые адресные санкции в отношении всех физических и юридических лиц, которые причастны к организации развития химической программы в Сирии.

Ранее в июле 2017 года и в марте 2018 года Евросоюз уже принимал санкции в отношении Сирии, однако это не повлияло на приостановку разработки химического оружия. Могерини уже проинформировала США, Великобританию, Германию и Францию о возможности введения новых торгово-экономических ограничений.

"ЕС всегда готов в случае необходимости рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер", - говорится в официальном уведомлении еврочиновницы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", правительство Германии поддерживает действия США, Великобритании и Франции, однако вмешивать в конфликт Берлин не собирается.