17:30 13.04.2018 | Политика | Новости
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Трамп считает, что экс-директор ФБР врал под присягой

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует привлечь экс-директора Федерального бюро расследований к ответственности за неправдивые данные, предоставленные Конгрессу под присягой.

Трамп считает, что экс-директор ФБР врал под присягой

Об этом сообщает Тwitter президента США Дональда Трампа.

Как заявил американский лидер, Джеймс Коми является вруном и придателем, который распространял секретную информацию государства. Этот факт выяснился после проверки. По словам президента, практически все руководство страны считало, что Коми нужно уволить за ужасную работу, пока он не был фактически уволен.

Трамп добавил, что бывшего директора внутренней разведки необходимо привлечь к ответственности за это.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в  Вашингтоне могут отменить приглашение президента Соединенных Штатов Америки к президенту России Владимиру Путину посетить Белый дом.


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