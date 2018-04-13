13:30 13.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Глава МВД назвал число российских войск на востоке Украины - ФОТО

Руководитель Министерства внутренних дел Украины (МВД) Арсен Аваков рассказал о количестве российских войск на оккупированном Донбассе.

Глава МВД назвал число российских войск на востоке Украины - ФОТО

Такое заявление он сделал в ходе выступления на форуме по безопасности в Киеве, 13 апреля.

Согласно его словам, на сегодняшний день в зоне антитеррористической операции находится 35, 5 тыс. военных. В часности, которые входят в корпуса 8 армии Южного округа армии РФ.

"На временно оккупированной территории Донбассе воюют 35, 5 тыс солдат.  Так, в их арсенале 478 танков, 848 бронемашин, 750 артиллерийских машин, РСЗО - 208, противотанковых средств - 363, 419 - противовоздушной обороны.

"Боевики не могут иметь такие мощности, они это оружие не в военторге купили", - добавил Аваков.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Донбассе российские наемные войска и подчиненные им боевики 66 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий. Еще один военный получил ранения.


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