Авиаудар по Сирии спровоцирует мировой конфликт, - Мэттис

Об этом сообщает издание The New York Times.

В ходе совещания у главы США Дональда Трампа, министр призвал получить более достоверные факты того, что к предполагаемой химической атаке в городе Дума напрямую причастен сирийский президент Башар Асад.

По его словам, американское правительство пытается остановить убийства мирных людей, но никто не в силах остановить ситуацию от эскалации. Нужно убедить мир в необходимости такого военного действия, как авиаудар.

Как отмечает издание, позже американский президент созвонился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, чтобы обсудить сирийскую проблему. Указано, что лидеры решили "тесно сотрудничать в области международного реагирования".

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", военные структуры, подчиненные режиму сирийского президента Башара Асада, частично переместили боевые самолеты на базу "Хмеймим", которую использует Россия, в ответ на вероятный авиаудар коалиции под руководством США.