11:40 13.04.2018 | Политика | Новости
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Авиаудар по Сирии спровоцирует мировой конфликт, - Мэттис

Глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает, что авиаудар по объектам правительственных войск Сирии со стороны США и союзников может перерасти в широкий конфликт между западными странами с одной стороны и Российской Федерацией и Ираном с другой.

Авиаудар по Сирии спровоцирует мировой конфликт, - Мэттис

Об этом сообщает издание The New York Times.

В ходе совещания у главы США Дональда Трампа, министр призвал получить более достоверные факты того, что к предполагаемой химической атаке в городе Дума напрямую причастен сирийский президент Башар Асад.

По его словам, американское правительство пытается остановить убийства мирных людей, но никто не в силах остановить ситуацию от эскалации. Нужно убедить мир в необходимости такого военного действия, как авиаудар.

Как отмечает издание,  позже американский президент созвонился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, чтобы обсудить сирийскую проблему. Указано, что лидеры решили "тесно сотрудничать в области международного реагирования".

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", военные структуры, подчиненные режиму сирийского президента Башара Асада, частично переместили боевые самолеты на базу "Хмеймим", которую использует Россия, в ответ на вероятный авиаудар коалиции под руководством США.


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