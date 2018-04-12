09:59 12.04.2018 | Политика | Новости
100191094:Polishuk

Россия привела в боеготовность войска ПВО - ФОТО

Россия в ночь на четверг, 12 апреля, привела в полную боевую готовность войска противовоздушной обороны, военную разведку и ударные подразделения вооруженных сил.

Россия привела в боеготовность войска ПВО - ФОТО

Такие действия связаны с возможным ракетным ударом Соединенных Штатов Америки по Сирии, - пояснил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Как сообщает Эхо Москвы, из спутниковых снимков, опубликованных компанией Image Satellite Internacional, стало известно, что российские боевые корабли покинули сирийский порт Тартус.

На одном из фото видны стоящие в порту семь кораблей, два противодиверсионных катера и две дизельные подводные лодки.

Из второго снимка, датированного 11 апреля, следует, что большинства кораблей в Тартусе уже нет, в порту осталась лишь одна субмарина.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп пообещал ответить на применение химического оружия в сирийской Думе, не исключая военного варианта действий против официального Дамаска.

В среду, 11 апреля он написал в Twitter, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию.


Поделиться
Читайте также:
 
"Реал Мадрид" уступил "Ювентусу" на своем поле - ВИДЕО ЦИК Азербайджана подтвердил победу Алиев Армия Ассада полностью завладела Востойной Гутой Юлия Скрипаль отказалась встречаться с российскими дипломатами и родственниками из России
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив