Россия привела в боеготовность войска ПВО - ФОТО

Такие действия связаны с возможным ракетным ударом Соединенных Штатов Америки по Сирии, - пояснил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Как сообщает Эхо Москвы, из спутниковых снимков, опубликованных компанией Image Satellite Internacional, стало известно, что российские боевые корабли покинули сирийский порт Тартус.

На одном из фото видны стоящие в порту семь кораблей, два противодиверсионных катера и две дизельные подводные лодки.

Из второго снимка, датированного 11 апреля, следует, что большинства кораблей в Тартусе уже нет, в порту осталась лишь одна субмарина.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп пообещал ответить на применение химического оружия в сирийской Думе, не исключая военного варианта действий против официального Дамаска.

В среду, 11 апреля он написал в Twitter, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию.