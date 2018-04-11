Стала известна дата следующего саммита Украина – ЕС

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Джозвяк в своем микроблоге Twitter.

По его словам, предыдущий, девятнадцатый саммит Украина-ЕС, состоялся в середине июля прошлого года в Киеве. Тогда он завершился без одобрения итогового заявления или совместной декларации.

Однака в среду, 11 апреля, стало извесно о возможной дате следующего самита. В частности, он должен состоятся в середине июля этого года в Брюсселе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", депутаты Европарламента вместе с Еврокомиссаром по Европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоганнесом Ганом ожидают от украинской власти конкретных шагов в борьбе против коррупции в Украине.