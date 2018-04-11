11:50 11.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Стала известна дата следующего саммита Украина – ЕС

Уже через несколько месяцев, скорее всего в середине июля этого года в Брюсселе пройдет следующий саммит Украина-ЕС. В прошлый раз президент Украины Петр Порошенко остался доволен его результатами, поскольку саммит четко подтвердил готовность нашей страны двигаться в Евросоюз.

Стала известна дата следующего саммита Украина – ЕС

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Джозвяк в своем микроблоге Twitter.

По его словам, предыдущий, девятнадцатый саммит Украина-ЕС, состоялся в середине июля прошлого года в Киеве. Тогда он завершился без одобрения итогового заявления или совместной декларации.

Однака в среду, 11 апреля, стало извесно о возможной дате следующего самита. В частности, он должен состоятся в середине июля этого года в Брюсселе. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", депутаты Европарламента вместе с Еврокомиссаром по Европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоганнесом Ганом ожидают от украинской власти конкретных шагов в борьбе против коррупции в Украине.


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