12:24 11.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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РФ использует газ как источник финансирования гибридной войны, - Климкин

Российская Федерация пользуется газом, как источником финансирования гибридной войны против цивилизованного мира.

РФ использует газ как источник финансирования гибридной войны, - Климкин

Соответствующее сведения в соцсети Facebook написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин по результатам визита в Германию.

В своем посте он указал, что все больше людей в Германии осознают, что покупать газ у преступников — это ловушка ЕС.

"Мы должны помочь первым — тем, кто четко осознает, что Россия использует газ не только как политическое оружие, но и как источник финансирования своей гибридной войны против цивилизованного мира", — написал он.

Климкин утверждает, что среди немцев есть и такие, которые боятся Россию и хотят привязать ее к себе, да еще и на этом заработать.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинское правительство начало прорабатывать новую формулу цены на газ для населения. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, в прошлом отопительной сезоне правительству удалось обойтись без повышения цен на газ для населения.


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