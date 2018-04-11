Ракеты США уничтожат доказательства химоружия в Сирии, – МИД России

Об этом сообщила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в Facebook.

Захарова заявила, что в Америке забыли предупредить инспекторов Организации по запрещению химического оружия, о том что в близжайшем будующем "умные" ракеты ликвидируют все доказательства химической атаки на Сирию.

Она допустила, что Америка умышленно разыграла такую роль, в тайне планируя оперативно убрать следы провокации ракетными ударами, чтобы международным следователям уже нечего было искать в качестве доказательств

Как сообщила Захарова, умные ракеты необходимо запускать в террористов, а не в сторону законного руководства страны, которое не один год ведет борьбу с международным терроризмом в государстве.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", лидеры трех стран согласились с тем, что международное сообщество должно ответить на применение химического оружия в Сирии.