16:30 11.04.2018 | Политика | Новости
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Ракеты США уничтожат доказательства химоружия в Сирии, – МИД России

После ракетного удара со стороны Соединенных Штатов Америки по Сирии сотруться с лица Земли все доказательства применения на территории химического оружия.

Ракеты США уничтожат доказательства химоружия в Сирии, – МИД России

Об этом сообщила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в Facebook.

Захарова заявила, что в Америке забыли предупредить инспекторов Организации по запрещению химического оружия, о том что в близжайшем будующем "умные" ракеты ликвидируют все доказательства химической атаки на Сирию. 

Она допустила, что Америка умышленно разыграла такую роль, в тайне планируя оперативно убрать следы провокации ракетными ударами, чтобы международным следователям уже нечего было искать в качестве доказательств

Как сообщила Захарова, умные ракеты необходимо запускать в террористов, а не в сторону законного руководства страны, которое не один год ведет борьбу с международным терроризмом в государстве.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", лидеры трех стран согласились с тем, что международное сообщество должно ответить на применение химического оружия в Сирии.


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