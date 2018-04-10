Украина начала переговоры с канцлером Германии

Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

По словам пресс-секретаря, лидер страны еще проводит переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, поэтому результаты визита еще неизвестны.

До этого глава украинского государства устроил встречу с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Порошенко важно уладить тактические моменты в продолжении давления на Россию, так как новые санкционные меры Вашингтона нанесут удар по российскому бизнесу, однако часть ее активов продолжает оседать в европейских банках, что создает для ограничений дополнительные риски в их имплементации.