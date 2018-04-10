12:15 10.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина начала переговоры с канцлером Германии

Президент Украины Петр Порошенко, прибыв на деловую встречу в Германию, запустил переговоры с федеральным канцлером государства Ангелой Меркель.

Украина начала переговоры с канцлером Германии

Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

По словам пресс-секретаря, лидер страны еще проводит переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, поэтому результаты визита еще неизвестны.

До этого глава украинского государства устроил встречу с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Порошенко важно уладить тактические моменты в продолжении давления на Россию, так как новые санкционные меры Вашингтона нанесут удар по российскому бизнесу, однако часть ее активов продолжает оседать в европейских банках, что создает для ограничений дополнительные риски в их имплементации.


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