Сумерки Третьей мировой: Китай может спровоцировать конфликт в Тихом океане

Пекин стремиться усилить свое военное присутствие в Юго-Тихоокеанском регионе в противовес американским ВМС, корабли которых в последнее время все чаще появляются в акватории Южнокитайского моря. Официальных предложений правительства Вануату пока не сделано, однако КНР уже сформировала контингент из 2 тыс военных, которые готовы будут отправиться на острова Тихого океана.

Перспектива создания форпоста Китая в Тихом океане может подорвать баланс сил, который тут уже установили США. Это также может угрожать и американским союзникам - Австралии и Новой Зеландии. Сотрудники австралийских разведывательных структур и их партнеры в США внимательно следят за контактами КНР с маленькими туристическими странами Океании, которые все чаще получают от Пекина кредиты под нулевые проценты.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно китайские власти раскритиковали протекционистскую политику Вашингтона в отношении китайской продукции.