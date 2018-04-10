Америка запустила второй эсминец в сторону Сирии

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Второй корбаль также оснащен значительным количеством крылатых ракет "Томагавк" - до 56 штук.

По данным источника издаиния, данное решение было установлено после совещания в Белом доме.

По всей вероятности, правителство государства обсуждало химическую атаку в сирийской думе.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в воды восточного Средиземного моря зашел боевой эсминец США Donald Cook, который оснащен смертоносными ракетами средней дальности действия Томагавк в количестве 60 единиц.