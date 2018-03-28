В Мьянме избрали нового президента

Им стал 66-летнего бывшего спикера нижней палаты парламента и представителя правящей Национальной лиги за демократию Вин Мьина. Как сообщает Associated Press, его кандидатуру поддержали большинство из 636 присутствующих депутатов.

При этом, сейчас в Мьянме роль президента сводится к церемониальным функциям, так как основная власть принадлежит лидеру НЛД.

Напомним, президент Мьянмы Тхин Чжо 21 марта подал в отставку после двух лет правления. 71-летний глава государства заявил о том, что уходит со своей должности, чтобы "отдохнуть".

Как сообщал УРА-Информ, Чжo был первым за 50 лет лидером Мьянмы, не являющимся представителем вооруженных сил. Профессор университета был избран президентом в марте 2016 года после выборов, на которых победила Национальная лига за демократию, возглавляемая Аун Сан Су Чжи. Сама она не смогла стать президентом из-за того, что ее сыновья имеют британское подданство.