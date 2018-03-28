Парубий заверил, что на следующей неделе Рада рассмотрит отмену е-декларирования для активистов

Голосование состоится во вторник, 3 апреля. Об этом в среду, 27 марта, сообщил глава парламента Андрей Парубий.

Как написал в своей Twitter Парубий, сегодня на совещании председателей фракций и групп он высказал инициативу о рассмотрении первым вопросом повестки дня парламента во вторник этого вопроса.

Напомним, комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Ган резко высказался о невыполнении Украиной обязательств, взятых в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Ган выразил недовольство тем, что, несмотря на свои обещания, Киев еще не отменил декларацию доходов для общественных активистов.

Речь идет о законопроектах №8120 и №8120-1 о внесении изменений в Заключительных положений закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц". Этими документами депутаты имели бы отсрочить период подачи деклараций для членов общественных организаций, которые занимаются борьбой с коррупцией.

Как сообщал УРА-Информ, президент Петр Порошенко просит Верховную Раду отменить электронное декларирование для представителей общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.