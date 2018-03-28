Франция ввела обязательное дошкольное образование с трех лет

При этом в настоящий момент во Франции образование обязательно только с шестилетнего возраста.

Об этом накануне во вторник, 27 марта, на конференции, посвященной дошкольному образованию в стране, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он напомнил, что

в 2015-2016 учебном году в детсадах учились около 98%, но была существенная разница по регионам. В Париже дошкольное образование получали около 93% детей, на Корсике – 87%, а на заморских территориях – всего 70%. Нововведение поможет исправить эту "неприемлемую разницу", - уверен президент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 5 сентября 2017 года Верховная Рада Украины ввели 12-летку для школьников, зарплату для педагогов в размере трех минимальных зарплат, а также постепенное повышение выплат. Наиболее дискуссионной нормой стала статья о языке обучения представителей нацменьшинств и коренных народов Украины.