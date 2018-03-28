Британское правительство разработает новую антитеррористическую стратегию

Об этом заявил в среду министр безопасности Бен Уоллес, передает издание Reuters.

По словам Уоллеса, уже собран довольно сильный пакет, стратегия будет обнародована в ближайшие несколько недель или месяцев.

Известно, что Великобритания обновила свою стратегию национальной безопасности с учетом скоординированных действий правительства против всевозможных угроз.

По каждому из приоритетов национальной стратегии безопасности будет назначено ответственное за реализацию официальное лицо, которое будет нести ответственность и сообщать о результатах проделанной работы в своей области.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Национальном банке Украины представили новую Стратегию главного банка страны. Ее представил новый глава регулятора Яков Смолий.