20:56 27.03.2018 | Политика | Новости
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Молдова выслала трех российских дипломатов

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы во вторник, 27 марта, сообщило о своем решении выслать из страны трех российских дипломатов.

Молдова выслала трех российских дипломатов

Соответствующее решение было принято в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении Сергея Скрипаля. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По данным ведомства, сегодня в МИД был приглашен посол Российской Федерации в Молдове Фарит Мухаметшин. В вербальной ноте ему сообщили, что согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях трое дипломатов посольства России в Молдове объявлены персона нон-грата и обязаны покинуть территорию республики в течение семи дней.

Вместе с тем президент страны Игорь Додон назвал такое решение "крайне возмутительным". Как написал на своей страничке в Facebook глава государства, он категорически осуждает эту очередную "антироссийскую провокацию". Он также заверил, что у Молдовы нет никаких союзнических обязательств перед Великобританией и другими членами НАТО для того, чтобы делать подобные шаги из принципа блочной солидарности.

Он также пообещал сделать все возможное, чтобы молдавско-российские отношения не пострадали от "антироссийской провокации правительства Молдовы".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на данный момент из-за дела об отравлении Сергея Скрипаля российских дипломатов высылают 25 стран, в том числе и Украина.


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