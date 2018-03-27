Молдова выслала трех российских дипломатов

Соответствующее решение было принято в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении Сергея Скрипаля. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

По данным ведомства, сегодня в МИД был приглашен посол Российской Федерации в Молдове Фарит Мухаметшин. В вербальной ноте ему сообщили, что согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях трое дипломатов посольства России в Молдове объявлены персона нон-грата и обязаны покинуть территорию республики в течение семи дней.

Вместе с тем президент страны Игорь Додон назвал такое решение "крайне возмутительным". Как написал на своей страничке в Facebook глава государства, он категорически осуждает эту очередную "антироссийскую провокацию". Он также заверил, что у Молдовы нет никаких союзнических обязательств перед Великобританией и другими членами НАТО для того, чтобы делать подобные шаги из принципа блочной солидарности.

Он также пообещал сделать все возможное, чтобы молдавско-российские отношения не пострадали от "антироссийской провокации правительства Молдовы".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на данный момент из-за дела об отравлении Сергея Скрипаля российских дипломатов высылают 25 стран, в том числе и Украина.