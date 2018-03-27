07:56 27.03.2018 | Политика | Новости
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Литва закрыла въезд в страну 44 россиянам

Литва в понедельник, 26 марта, заявила, что закрывает въезд в страну 44 гражданам России.

Литва закрыла въезд в страну 44 россиянам

Министерство внутренних де страны внесло в черный список, принятый в рамках "закона Магнитского", 21 фамилию российских чиновников и функционеров. Как сообщают литовские СМИ, до сегодняшнего дня в списке числились 70 человек, включая главу Чечни Рамзана Кадырова и руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

В Вильнюсе их подозреваю в нарушениях прав человека, коррупции и отмывании денег.

В свою очередь, директор Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте сообщила, что еще 23 россиянам запрещено въезжать в Литву из соображений национальной безопасности. Вместе с тем фамилии тех, на кого касаются новые указы, решено публично не оглашать.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник Вильнюс выслал из страны трех российских дипломатов в знак солидарности с властями Великобритании, обвиняющими Москву в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Аналогичные меры были приняты и целым рядом стран Евросоюза.


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