22:15 26.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В России останутся украинские консулы для помощи политзаключенным, - Ирина Геращенко

В России для помощи политзаключенным остаются только украинские консулы.

В России останутся украинские консулы для помощи политзаключенным, - Ирина Геращенко

Дипломатические отношения с Российской Федераций на сегодняшний день сведены к минимуму. Послов там уже давно нет.

Об этом в понедельник, 26 марта, в эфире одного из украинских телеканалов заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко. По ее словам, высылка дипломатов будет иметь обратную мгновенную реакцию.

Из России вышлют в первую очередь наших немногочисленных действующих дипломатов и консулов. Это усложнит работу тех, кто останется, увеличит на них нагрузки и затруднит доступ к политзаключенным, разбросанных по тюрьмам Сибири и всей территории Россия, - пояснила политик, добавив, что сегодня обсуждался вопрос доступа к украинским политзаключенным, как работать и поддерживать их в новых реалиях.

Вместе с тем Геращенко отметила ,что Украина должна очень ответственно к этому относиться.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина приняла решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов после организованного Россией отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.


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