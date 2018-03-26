В Египте начались трехдневные выборы президента

На пост главы государства претендуют два кандидата - действующий президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси и лидер партии "Аль-Гад" Муса Мустафа Муса. Как сообщает Deutsche Welle, голосование на выборах будет происходить в течение трех дней - до 28 марта. Окончательные результаты выборов должны быть объявлены до 2 апреля.

Проголосовать за одного из кандидатов имеют право около 60 миллионов граждан страны. Вместе с тем уже сейчас политологи предсказывают победу действующему президенту, а другого кандидата считают техническим, поскольку Муса является малоизвестными в Египте и до выборов был сторонником Абдель Фатах ас-Сиси.

При этом его кандидатура была зарегистрирована на участие в выборах за последние 15 минут перед закрытием приема заявлений.

Оппозиция участия в выборах решила не брать и обвинила действующую власть в репрессиях.

Напомним, 63-летний Абдель Фатах ас-Сиси возглавляет Египет с июня 2014 года.

Как сообщал УРА-Информ, Так, шестой президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, режим которого часто называют авторитарным будет подавать свою кандидатуру на пост президента страны. Ряд либеральных политических кругов и оппозиция недовольно слишком большой ролью армии в Египте, а потому новые выборы могут стать площадкой для реформ этого института.