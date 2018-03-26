17:15 26.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина хочет выйти на программу углубленного партнерства с НАТО

Украина разрабатывает программу в формате углубленного партнерства с Организацей Североатлантического договора Североатлантический Альянс. Об этом для  СМИ объявила вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Украина хочет выйти на программу углубленного партнерства с НАТО

Как сообщает Климпуш-Цинцадзе в данный момент Министерство экономики и по вопросам европейской интеграции Украины рассчитывает, что стране удастся выйти на формат участия в программе углубленного партнерства с НАТО. На данный момент есть пять партнеров, имеющих эту программу усиленного партнерства с НАТО.

Вице-премьер-министр добавила, что среди них есть Грузия, поэтому Украине есть на кого равняться по данному вопросу.

Она отметила, что Грузия прошла очень похожие изменения в оборонном секторе, которые нужно будет пройти и Украине.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", заседание послов стран НАТО в рамках комиссии "Украина-НАТО" должно состояться в среду, 28 марта.


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