Украина хочет выйти на программу углубленного партнерства с НАТО

Как сообщает Климпуш-Цинцадзе в данный момент Министерство экономики и по вопросам европейской интеграции Украины рассчитывает, что стране удастся выйти на формат участия в программе углубленного партнерства с НАТО. На данный момент есть пять партнеров, имеющих эту программу усиленного партнерства с НАТО.

Вице-премьер-министр добавила, что среди них есть Грузия, поэтому Украине есть на кого равняться по данному вопросу.

Она отметила, что Грузия прошла очень похожие изменения в оборонном секторе, которые нужно будет пройти и Украине.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", заседание послов стран НАТО в рамках комиссии "Украина-НАТО" должно состояться в среду, 28 марта.