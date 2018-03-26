Дональд Трамп намерен уволить министра по делам ветеранов США

Как сообщает Associated Press, увольнение чиновника может быть объявлено уже на этой неделе. В частности, это произойдет в случае, если Белый дом найдет подходящую замену господину Шулкину.

В настоящее время на этот пост рассматриваются кандидатуры: ведущего Fox News Питера Хегсета, бывшего председателя комитета по делам ветеранов в Палате представителей Конгресса США Джеффа Миллера, а также главы аппарата Совета национальной безопасности при Белом доме Джозефы Келлога.

При этом отмечается, что временно исполнить обязанности министра после отставки будет его заместитель Том Боуман.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", защита официальной резиденции президента Соединенных Штатов Америки сообщила, что президент США Дональд Трамп не обсуждал и не рассматривал вопрос касательно отставки специального прокурора Роберта Мюллера.