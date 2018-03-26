Порошенко подписал документ о праздновании 73-й годовщины победы над нацизмом

Отмечается, что за месяц Кабинет министров Украины должен создать Организационный комитет по подготовке и проведению соответствующих мероприятий. А именно разработать на основе предложений Организационного комитета, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий и их финансирование.

Соответствующие мероприятия пройдут 8-9 мая в Киеве, областных центрах и других городах Украины.

Также предусмотрена организация и проведение военно-патриотических и других тематических мероприятий в воинских частях, учреждениях образования и других учреждениях для молодежи с участием ветеранов войны, борцов за независимость Украины.

В свою очередь, Министерству внутренних дел Украины, Службе безопасности Украины, областным, Киевской городской государственным администрациям президент поручил принять в пределах компетенции меры по обеспечению порядка, безопасности и прав граждан во время проведения массовых мероприятий.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украин Петр Порошенко подписал закон "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности". Соответствующий документ определяет правовые принципы аудита финансовой отчетности, осуществления аудиторской деятельности в Украине, регулирует отношения, которые возникают при ее осуществлении.