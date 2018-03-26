11:50 26.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100189579:nastya

Порошенко подписал документ о праздновании 73-й годовщины победы над нацизмом

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №85/2018 о праздновании в 2018 году Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом говорится на сайте главы правительства.

Порошенко подписал документ о праздновании 73-й годовщины победы над нацизмом

Отмечается, что за месяц Кабинет министров Украины должен создать Организационный комитет по подготовке и проведению соответствующих мероприятий. А именно разработать на основе предложений Организационного комитета, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий и их финансирование.

Соответствующие мероприятия пройдут 8-9 мая в Киеве, областных центрах и других городах Украины.

Также предусмотрена организация и проведение военно-патриотических и других тематических мероприятий в воинских частях, учреждениях образования и других учреждениях для молодежи с участием ветеранов войны, борцов за независимость Украины.

В свою очередь, Министерству внутренних дел Украины, Службе безопасности Украины, областным, Киевской городской государственным администрациям президент поручил принять в пределах компетенции меры по обеспечению порядка, безопасности и прав граждан во время проведения массовых мероприятий.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украин  Петр Порошенко подписал закон "Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности". Соответствующий документ определяет правовые принципы аудита финансовой отчетности, осуществления аудиторской деятельности в Украине, регулирует отношения, которые возникают при ее осуществлении.


Поделиться
Читайте также:
 
Полное восстановление дорог произойдет через 3-5 лет, - Гройсман Экс-игрок "Барселоны" стал первым международным послом ЧМ-2022 Наличный доллар в понедельник набрал копейку США и ряд стран ЕЕ намерены во вторник объявят о высылке российских дипломатов - СМИ
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив