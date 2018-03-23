В суд поступило ходатайство об аресте Савченко

Об этом сообщает пресс-служба Шевченковского райсуда Киева на своей странице в Facebook.

"В столичный суд поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Савченко Н.В. — подозреваемого по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109, ч.1.ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.1 ст.14, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.2 ст.28, ч.1 ст.263", — сказано в сообщении в пятницу утром, 23 марта.

Отметим, что точное время и место его рассмотрения будет сообщено немного позже.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", не исключено, что в Европейском парламенте будут призывать к освобождению задержанной Надежды Савченко. Однако, сейчас на Западе пока только наблюдают за развитием ситуации.