Президент РФ объяснил большинство голосов избирателей надеждой изменений

Согласно его словам, многолюдная голосовая поддержка указывает на готовность людей к переменам. Об этом он сообщил в своем телеобращении к россиянам.

Путин также заявил, что чувствует внутреннюю потребность лично высказаться напрямую ко всем гражданам страны . В частности, он отметил, что Россия нуждается в "настоящем прорыве". Кроме того, он осознает великую ответственность перед жителями России и самой страной.

Президент высказал желание, чтобы те неприятности, которые ставили избиратели, решились как можно быстрее, и пообещал к этому стремиться.

Он напомнил, что не может обманывать, обещая все сделать мгновенно и в одночасье, но уверил, что все решения, которые он примет на протяжении президентского правления, будут "исключительно в интересах страны, граждан, детей и будущих поколений".

Напоследок гарант страны Владимир Путин подчеркнул, что уважает избирателей, которые отдали свои голоса за других кандидатов и их позиции, потому что их не должны разделять политические предпочтения.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Центральная избирательная компания России опубликовал официальные результаты выборов президента.