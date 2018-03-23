Министр иностранных дел Германии с деловым визитом посетит Донбасс

Об этом Климкин заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом.

По словам Климкина, этот визит будет проведен вместе с новым министром иностранных дел Германии вместе. Ведь международному сообществу важно не только понять смысл российской агрессии, но и почувствовать.

При этом глава украинского МИД не уточнил, когда именно состоится такая поездка.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкин намере отправится в Брюссель. Тут запланирована его встреча с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.