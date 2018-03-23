Еще пять стран ЕС намерены выслать российских дипломатов из-да отравления Скрипаля

Накануне на саммите ЕС в Брюсселе лидеры блока обсуждали ответные действия на отравление Скрипаля. Как сообщает The Guardian, ссылаясь на свои источники, лидеры стран Евросоюза согласились с точкой зрения Британии о том, что к отравлению причастны российские власти.

После чего, еще пять стран подтвердили, что другого правдоподобного объяснения, кроме того, что ответственность за отравление Скрипаля несет Россия, нет.

При этом высылку российских дипломатов допускают президент Литвы Даля Грибаускайте и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Кроме того, переда саммитом в Брюсселе премьер Греции Алексис Ципрас выразил солидарность с Британией, но призвал объективно расследовать отравление Скрипаля.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, главы стран-участниц Европейского Союза приняли решение отозвать посла из России. Соответствующее решение были принято на саммите в Брюсселе, который состоялся 22 марта.