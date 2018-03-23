12:55 23.03.2018 | Политика | Новости
100189384:Polishuk

Еще пять стран ЕС намерены выслать российских дипломатов из-да отравления Скрипаля

В связи с отравлением бывшего сотрудника Главного разведывательного управления России Сергея Скрипаля вслед за Британией выслать российских дипломатов из страны могут Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва.

Еще пять стран ЕС намерены выслать российских дипломатов из-да отравления Скрипаля

Накануне на саммите ЕС в Брюсселе лидеры блока обсуждали ответные действия на отравление Скрипаля. Как сообщает The Guardian, ссылаясь на свои источники, лидеры стран Евросоюза согласились с точкой зрения Британии о том, что к отравлению причастны российские власти.

После чего, еще пять стран подтвердили, что другого правдоподобного объяснения, кроме того, что ответственность за отравление Скрипаля несет Россия, нет.

При этом высылку российских дипломатов допускают президент Литвы Даля Грибаускайте и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Кроме того, переда саммитом в Брюсселе премьер Греции Алексис Ципрас выразил солидарность с Британией, но призвал объективно расследовать отравление Скрипаля.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, главы стран-участниц Европейского Союза приняли решение отозвать посла из России. Соответствующее решение были принято на саммите в Брюсселе, который состоялся 22 марта.


Поделиться
Читайте также:
 
Российский ЦИК официально объявил Путина президентом WADA обещает обратиться в суд, если дела россиян не будут расследовать В Киеве можно будет пройти бесплатное флюорографическое обследование Правительство выделило 50 млн гривен на восстановление Луганской области - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив