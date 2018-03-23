14:30 23.03.2018 | Политика | Новости
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МИД Китая: страна готова заставить Америку поплатиться за свои действия

Китайская Народная Республика решительно настроена защищать собственные интересы и законные права от торгового протекционизма США. Об этом сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин на брифинге.

МИД Китая: страна готова заставить Америку поплатиться за свои действия

По словам Хуа Чуньин, политика Соединенных штатов Америки вредит интересам Китая, также, как и собственным интересам страны. По ее мнению, США наносят вред всем странам, это превратилось в весьма скверную ситуацию, а Китай не будет стоять в стороне, когда кто-то позволяет себе ущерблять его интересы.

Она добавила, что страна пришла в готовность к тому, чтобы защитить свои права и интересы, предназначенные законом, ведь у Китая есть все необходимые инструменты, чтобы заставить США заплатить за свои "необдуманные действия".

Дипломат заявила, что США во время запуска в ход своей политики не смотрят на мнение мирового делового сообщества, не обращают внимание на правила Всемирной торговой организации. По ее словам, это доказывает односторонность действий и политики торгового протекционизма.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп запланировал ввести пошлины на ряд товаров из Китая в размере 60 млрд долларов США до пятницы, 23 марта.


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