МИД Китая: страна готова заставить Америку поплатиться за свои действия

По словам Хуа Чуньин, политика Соединенных штатов Америки вредит интересам Китая, также, как и собственным интересам страны. По ее мнению, США наносят вред всем странам, это превратилось в весьма скверную ситуацию, а Китай не будет стоять в стороне, когда кто-то позволяет себе ущерблять его интересы.

Она добавила, что страна пришла в готовность к тому, чтобы защитить свои права и интересы, предназначенные законом, ведь у Китая есть все необходимые инструменты, чтобы заставить США заплатить за свои "необдуманные действия".



Дипломат заявила, что США во время запуска в ход своей политики не смотрят на мнение мирового делового сообщества, не обращают внимание на правила Всемирной торговой организации. По ее словам, это доказывает односторонность действий и политики торгового протекционизма.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп запланировал ввести пошлины на ряд товаров из Китая в размере 60 млрд долларов США до пятницы, 23 марта.