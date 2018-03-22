Парасюк отказался сдавать оружие на входе в парламент - ВИДЕО

При этом он начал толкаться с бойцами государственной охраны, а позже заявил, что это было не оружие, а у него звенел ремень. Как сообщают парламентские журналисты с места события, поскольку в парламенте после принятия закона установило средства для досмотра личных вещей депутатов и посетителей, охрана проверяет всех, кто заходит в парламент.

Вместе с тем Парасюк при проходе через рамки отказался выкладывать оружие и начал толкаться. Возникла потасовка, а после того, как он пояснил, что у него звенел ремень, депутаты хотели отвести в отдельную комнату и проверить до трусов.

Еще один народный депутат Семен Семенченко заявил, что его сегодня не пускали в Верховную Раду после того, как сработал и запищал датчик, однако он утверждал, что металлических предметов у него с собой нет.

Напомним, Управление государственной охраны вчера установило средства для досмотра личных вещей и багажа депутатов и посетителей Верховной Рады.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины во вторник, 20 марта, приняла законопроект № 8155 "О внесении изменений в закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц". Документ, в частности, запрещает входить в здание парламента с оружием. Законопроект поддержали 263 народных депутатов.