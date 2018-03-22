11:35 22.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Луценко считает, что Савченко должна пройти принудительную психиатрическую экспертизу

Народный депутат Надежда Савченко должна пройти принудительную психиатрическую экспертизу.

Луценко считает, что Савченко должна пройти принудительную психиатрическую экспертизу

Такая возможность не исключается. Об этом в четверг, 22 марта, во время рассмотрения парламентским профильным комитетом представлений на лишение депутатской неприкосновенности Савченко, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он также подчеркнул, что только суд сможет установить, правильные ли это обвинения, или можно поверить народного депутата в умышленном продуцировании сюрреализм.

Конечно, после судебного действия, которое называется "принудительная психиатрическая экспертиза", отметил Луценко, зачитав статьи Уголовного кодекса Украины, которые следствие инкриминирует народному депутату.

Напомним, по итогам заседания регламентный комитет в своих выводах счел законными, достаточными и обоснованными представления генпрокурора о даче согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

Как сообщал УРА-Информ, такое решение принял комитет на заседании в четверг утром и передал его спикеру Верховной Рады, после чего представления на лишение неприкосновенности могут быть внесены на рассмотрение народных депутатов в сессионном зале.


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