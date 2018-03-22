12:15 22.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Группа украинских вертолетов отбыла в Конго в рамках миротворческой миссии

Первая группа украинских военнослужащих из состава 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике (ДР) Конго отлетела в эту страну для выполнения задач.Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Группа украинских вертолетов отбыла в Конго в рамках миротворческой миссии

Как утверждают сотрудники Министерства обороны, остальной личный состав вертолетного отряда двумя авиационными рейсами отправится на африканский континент и заменит своих коллег на днях.

В то же время, в информации отмечается, что во Львов в четверг прибыл первый самолет с 75-ю украинскими военнослужащими-вертолетчиками, которые в рамках ротации возвращаются домой. Все они - бывшие участники АТО на востоке Украины.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", по мере необходимости Украина готова нарастить свое присутствие в миротворческий миссиях ООН в ряде регионов мира.


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