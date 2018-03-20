США и Южная Корея намерены продолжать совместные военные учения

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

При этом в официальном заявлении Пентагона подчеркивается, что учения будут возобновлены первого апреля. В документе уточняется, что свое согласие уже дали министр обороны Штатов Джеймс Мэттис, а также глава Министерства национальной обороны Республики Корея Сон Ен Му.

В настоящее время власти КНДР получили официальное уведомление о сроках проведения учебных мероприятий и их исключительно оборонном характере.

Сейчас в отношениях между США и КНДР наметилось потепление. В частности, пятого марта северокорейский лидер Ким Чен Ын провел встречу со специальными посланниками из Южной Кореи, которые прибыли в Пхеньян ради урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Северной Кореи.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Южной Кореи актера Чо Мин-ки нашли мертвым в собственном доме. Тело корейца нашли мертвым в подвале его поместья. Его обвиняют в сексуальном домогательстве к студенткам университета, где он преподавал несколько актерских дисциплин.