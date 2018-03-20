Львовская облрада требует от центральной власти разорвать дипломатические отношения с Россией

Местные депутаты требуют от центральной власти расторжения дипломатических отношений с Россией. Соответствующую инициативу во время сессии вынес заместитель председателя облрады Владимир Горняк.

Как сообщает пресс-служба местный рады, Российская Федерация продолжает демонстративно пренебрегать территориальной целостностью Украины, международными договорами и принципами цивилизованного общества.

Проведение выборов в аннексирована Крыму, постоянные провокации на украинской территории, диверсии против граждан в странах Европы обусловливают необходимость более решительных шагов для укрепления безопасности Украины.

Учитывая сложившуюся ситуацию, депутаты Львовской областной рады требуют от высшего руководства страны разорвать дипломатические отношения с Россией. Считаем недопустимыми такие отношения со страной, которая является оккупантом нашей территории, - говорится в обращении.

При этом депутаты считают, что необходимо также ввести визового режима для граждан России.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 20 марта 2018 Верховная Рада Украины поддержала постановление о реализации правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины. Соответствующее постановление поддержали 229 народных депутато.