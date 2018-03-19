11:59 19.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Раде предлагают принять заявление о непризнании Украиной выборов президента РФ

Народный депутатам Украины предлагают принять постановление о непризнании Украиной выборов президента Российской Федерации.

Раде предлагают принять заявление о непризнании Украиной выборов президента РФ

Соответствующий документ зарегистрирован в понедельник, 19 марта, в Верховной Раде Украины. Инициаторы соответствующего проекта постановления №8153 стали руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак и народный депутат фракции Георгий Логвинский.

Текст документа на сайте парламента пока отсутствует, вместе с тем депутатам предлагается принять заявление по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации, их результатов, правовых последствий и актов нелегитимно избранного на этот пост лица.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины петр Порошенко заявил, что легитимность прошедших в воскресенье президентских выборов в России не только является сомнительной, поскольку их проведения на оккупированном полуострове Крым незаконно, но их проведение доказало отсутствием реальной политической конкуренции в стране. Это в целом был политический фарс, не имеющий ничего общего с выборами в демократическом понимании этого процесса, - заявил глава государства.


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