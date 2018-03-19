Против Шредера решили не вводить санкции

Правительство Германии не видит оснований для штрафных мер в отношении бывшего канцлера Герхарда Шредера, который в сентябре 2017 года возглавил совет директоров Роснефти.

По словам Зайберта, правительство не видит оснований для введения штрафных мер против экс-канцлера.

Как известно, ранее глава МИД Украины Павел Климкин призвал Евросоюз к санкциям в отношении экс-канцлера Федеративной Республики Германии. Как заявил министр, Шредер является "важнейшим лоббистом Путина во всем мире". По его мнению, необходимо проверить, как в подобной ситуации может действовать Европейский союз.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Канцлер Германии Ангела Меркель осуществит рабочий визит в Польшу, в ходе которого стороны обсудят ситуацию в Украине и санкции против России.