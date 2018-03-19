16:18 19.03.2018 | Политика | Новости
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Против Шредера решили не вводить санкции

Против бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера руководство Германии решило не вводить санкции. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Против Шредера решили не вводить санкции

Правительство Германии не видит оснований для штрафных мер в отношении бывшего канцлера Герхарда Шредера, который в сентябре 2017 года возглавил совет директоров Роснефти.

По словам Зайберта, правительство не видит оснований для введения штрафных мер против экс-канцлера.

Как известно, ранее глава МИД Украины Павел Климкин призвал Евросоюз к санкциям в отношении экс-канцлера Федеративной Республики Германии. Как заявил министр, Шредер является "важнейшим лоббистом Путина во всем мире". По его мнению, необходимо проверить, как в подобной ситуации может действовать Европейский союз.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ"Канцлер Германии Ангела Меркель осуществит рабочий визит в Польшу, в ходе которого стороны обсудят ситуацию в Украине и санкции против России.


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