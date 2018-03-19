10:39 19.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко надеется на участии приватизации Кувейта в Украине

Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Кувейт предложил местным инвесторам принять участие в приватизации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

Порошенко надеется на участии приватизации Кувейта в Украине

Отмечается, что глава Украины провел встречу с управляющим директором Кувейтской инвестиционной администрации Фаруком Али Бастаки и руководством Кувейтского фонда арабского экономического развития.

В ходе обсуждений поднимались темы активизации финансового и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Кувейтом, а также дальнейшие совместные практические шаги в этом направлении.

Президент Украины проинформировал об изменениях в украинском законодательстве для облегчения деятельности иностранных инвесторов.

Также глава государства пригласил кувейтский бизнес расширять инвестиции в Украину и призвал кувейтских инвесторов принять участие в приватизации в Украине.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко подписал с правительством государства Кувейт соглашение об усилении сотрудничества в военной сфере.


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