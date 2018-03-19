20:05 19.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Евросоюз не признал российские выборы в оккупированном Крыму

Европейский союз не признает итоги голосования в оккупированном Россией Крыму, которые были проведены в рамках выборов президента Российской Федерации.

Евросоюз не признал российские выборы в оккупированном Крыму

ЕС призывает изучить сообщения о нарушениях, которые поступали от международных наблюдателей. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних связей Майи Косьянчич, опубликованном в понедельник, 19 марта.

При этом в заявлении указано, что Евросоюз основывается на предварительном докладе миссии иностранных наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека и Парламентской ассамблеи организации.

Европейский союз уже раньше заявлял, что не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, поэтому Союз не признает проведение выборов на полуострове, - подчеркнул Косьянчич, добавив, что работа наблюдателей ОБСЕ и участие в наблюдении дипломатов стран ЕС на территорию полуострова не распространялось.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины может принять проект постановления о непризнании легитимности выборов президента Российской Федерации уже во вторник. Об этом сегодня на брифинге по итогам заседания согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов заявил глава праламента Андрей Парубий.


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