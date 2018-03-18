12:54 18.03.2018 | Политика | Новости
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За Путина голосуют даже мертвые - жительница Приморья умерла прямо на избирательном участке

Жительница Приморья, будучи на последнем издыхании, проголосовала на избирательном участке и померла. Об этом передает издание DEITA.

За Путина голосуют даже мертвые - жительница Приморья умерла прямо на избирательном участке

Инцидент произошел в селе Кролевци Артемовского городского округа на Приморье. Женщина 70-летнего возраста, ветеран труда и ребенок Великой отечественной войны, пришла на избирательный участок в своем поселке, чтобы проголосовать за будущего президента России. За кого проголосовала гражданка не известно.

Пенсионерка заполнила избирательный бюллетень и вышла из кабинки, у нее прихватило сердце. Женщину посадили в машину и отправили в местный госпиталь, однако спасти старушку не удалось, она скончалась прямо в автомобиле. 

Напомним, что Украина уже выразила решительный протест Российской Федерации относительно этих выборов. Эти выборы - еще один вызов международному сообществу и Организации Объединенных Наций. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", Европейский Союз не признает выборов президента России, которые планируют провести российские власти на территории аннексированного Крыма.


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