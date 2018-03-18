14:12 18.03.2018 | Политика | Новости
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Польша просит российское руководство покинуть Крымский полуостров

Министерство иностранных дел Польши с официальное депешей обратилось к руководству России. Об этом передает официальный сайт польского МИДа.

Польша просит российское руководство покинуть Крымский полуостров

В уведомлении говорится о срочном прекращении использования Российской Федерацией силовых методов для ведения своей внешней политики. Варшава настаивает на том, чтобы Москва продолжала придерживаться всех норм и соглашений, которые касаются защиты прав человека и национальных меньшинств.

Отдельным пунктом выделено требование о срочном прекращении оккупации Крыма, так как это нарушает территориальную целосность Украины и подрывает региональную безопасность в акватории Черного моря.

"Мы выражаем строгий протест против действий России по отношению к Украине", - отмечается в конце сообщения.

Напомним, что недавно Совет Безопасности ООН собрался на заседание для обсуждения ситуации в аннексированном Крыму накануне выборов президента РФ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее страны G7 заявили, что не признают российских выборов в аннексированном Крыму.


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