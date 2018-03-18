Чубаров рассказал о низкой явке на выборах в оккупированном Крыму

При этом власти сильно давят на крымских татар. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, по результатам мониторинга, который проводится в Крыму в местах компактного проживания крымских татар, наблюдателей поразило маленькое количество избирателей.

Мы ожидали такого от крымскотатарского народа и знали, что в своем большинстве они не пойдут, однако низкая явка избирателей зафиксирована и среди других жителей Крыма. Тем не менее, оккупационные власти продолжают оказывать давление на крымскотатарский народ. Они звонят руководителям бюджетных предприятий, учреждений, больниц, школ, поскольку руководителей обязали отвечать за своих работников, - пояснил Чубаров, добавив, что результаты голосования будут противоположно другими.

Напомним, в России сегодня проходят выборы президента.

Всего на высший пост страны претендуют восемь кандидатов: Сергея Бабурина (партия "Русский общенародный союз"), Павла Грудинин (КПРФ), Владимира Жириновского (ЛДПР), Владимира Путина (самовыдвиженец), Ксении Собчак ("Гражданская инициатива"), Максима Сурайкина ("коммунисты России"), Бориса Титова (Партия роста) и Григория

Как сообщал УРА-Информ, в России по состоянию на семь часов, явка на выборы президента чуть превысила отметку в 50%.