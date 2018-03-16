10:32 16.03.2018 | Политика | Новости
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Премьер-министр Эстонии отказался от поездки в Россию

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас отменил свой визит в Россию этой весной.

Премьер-министр Эстонии отказался от поездки в Россию

Соответствующее решение глава правительства принял в связи с отравлением в Великобритании Сергея Скрипаля.Как сообщил в пятницу утром, 16 марта, пресс-секретарь эстонского правительства Урмас Сеавер, ранее команда организаторов празднования столетия Эстонии предложила премьер-министру принять участие в Днях эстонской культуры в Красноярске.

Он состоится с 16 по 21 мая. Вместе с тем в свете произошедших событий премьер был вынужден отказаться от визита в Россию. При этом пресс-секретарь подчеркнула, что Ратас считает важным празднование дня рождения Эстонии и в зарубежных странах.

В этом году премьер-министр уже принимал участие в мероприятиях по случаю столетия Эстонии в Соединенном Королевстве, Ирландии, Финляндии, Швеции и Латвии. Но в сложившихся недавних международных событиях премьер-министр все же не считает возможным визит в Красноярск, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал неоспоримыми доказательства причастности России к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По его мнению, на неоспоримую вину России указывает ее самодовольная и саркастичная реакция на отравление в Солсбери.


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