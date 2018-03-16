МИД Украины призывает усиливать санкции против России до деоккупации Крыма

Об этом в Twitter сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

Согласно его словам, сегодня прошло четыре года с момента нелегитимного референдума в АРК и попытки незаконной аннексии. Как известно, все знают, что это было преступление РФ.

"Санкции следует усиливать до полной деоккупации", - отметила Беца.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Российской Федерации Владимир Путин признался, что никакие обстоятельства в мире не заставят его передать Крым обратно Украине.

По его словам, вопрос об окончательном возвращении Крыма в лоно России уже давно должен быть закрыт. Временные санкции, которые наложило мировое сообщество на Россию, постепенно будут ослабевать, ведь не могут же они "висеть" вечно.