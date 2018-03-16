11:35 16.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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МИД Украины призывает усиливать санкции против России до деоккупации Крыма

Министерство иностранных дел Украины дало поручение представителям международного сообщества усиливать санкции против России до полной деоккупации Крымского полуострова.

МИД Украины призывает усиливать санкции против России до деоккупации Крыма

Об этом в Twitter сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

Согласно его словам, сегодня прошло четыре года с момента нелегитимного референдума в АРК и попытки незаконной аннексии. Как известно, все знают, что это было преступление РФ.

"Санкции следует усиливать до полной деоккупации", - отметила Беца. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Российской Федерации Владимир Путин признался, что никакие обстоятельства в мире не заставят его передать Крым обратно Украине. 

По его словам, вопрос об окончательном возвращении Крыма в лоно России уже давно должен быть закрыт. Временные санкции, которые наложило мировое сообщество на Россию, постепенно будут ослабевать, ведь не могут же они "висеть" вечно.


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