Борис Джонсон заявил о неоспоримых доказательствах причастности России к отравлению Скрипаля

По его мнению, на неоспоримую вину России указывает ее самодовольная и саркастичная реакция на отравление в Солсбери. Такое мнение глава МИД Британии высказал в четверг, 15 марта, в эфире телепередачи BBC Breakfast.

Он также отметил, что Великобритания продолжить вести диалог с другими странами о противостоянии России. Мы продолжим доказывать нашим друзьям и союзникам, что как международное сообщество мы должны противостоять России" - сказал Джонсон, добавив, что пока неизвестно о вероятном ответе России на решение Великобритании выслать 23 российских дипломатов, отмечает телеканал. То, что мы сделали, соизмеримо с тем, что мы видели на улицах Солсбери, - заявил Б.Джонсон, напомнив, что Скрипаль и его дочь по-прежнему находятся в критическом состоянии.

Напомним, на минувшей неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к инциденту. В среду она объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов, работающих, по словам премьера, на разведку.