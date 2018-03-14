15:54 14.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина будут увеличивать участие в миротворческих миссиях ООН, - Порошенко

По мере необходимости Украина готова нарастить свое присутствие в миротворческий миссиях ООН в ряде регионов мира.

Украина будут увеличивать участие в миротворческих миссиях ООН, - Порошенко

Об этом в среду, 14 марта, сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совместной с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Во время встречи лидеры государств обсудили ситуацию на Донбассе. Президент Австрии в очередной раз заверил в готовности Вены сделать свой посильный вклад в разворачивании миротворческой миссии Организации Объединенных Наций и по решению Совета безопасности ООН.

В свою очередь Порошенко, пообещал, что в случае необходимости Украина будет увеличивать свое присутствие в миротворческих силах других регионов и территорий.

По его словам, реализация этой инициативы создаст атмосферу, способствующую возобновления мира на украинской земле.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", лидеры Украины Петр Порошенко и Республики Австрии Александер Ван дер Белленом провели совместную встречу. Отмечается, что глава Австрии находится в Украине с официальным визитом по приглашению Порошенко.


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