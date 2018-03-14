12:21 14.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко встретился с президентом Австрии – ФОТО

Лидеры Украины Петр Порошенко и Республики Австрии Александер Ван дер Белленом провели совместную встречу. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко встретился с президентом Австрии – ФОТО

Отмечается, что глава Австрии находится в Украине с официальным визитом по приглашению Порошенко.

По завершению встречи состоятся украинско-австрийские переговоры под председательством глав государств. Президент Украины и канцлер Австрии также проведут встречу с представителями СМИ.

Также по итогам переговоров запланировано подписание двусторонних украинско-австрийских документов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Австрии Александер Ван дер Беллен намерен посетить Украину в марте текущего года. Он принял приглашение и пообещал приеать в Киев с визитом.


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