Порошенко встретился с президентом Австрии – ФОТО

Отмечается, что глава Австрии находится в Украине с официальным визитом по приглашению Порошенко.

По завершению встречи состоятся украинско-австрийские переговоры под председательством глав государств. Президент Украины и канцлер Австрии также проведут встречу с представителями СМИ.

Также по итогам переговоров запланировано подписание двусторонних украинско-австрийских документов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Австрии Александер Ван дер Беллен намерен посетить Украину в марте текущего года. Он принял приглашение и пообещал приеать в Киев с визитом.